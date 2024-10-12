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Spor

İngiliz teknik adam onun için konuştu! Bright Osayi-Samuel'e yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'ye transferi ile büyük bir çıkış yakalayan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz ekibi Norwich City'nin teknik direktörü Carlton Palmer oyuncunun transferinin olması durumunda kendileri için çok iyi olacağını söyledi. İşte detaylar...

12 Ekim 2024 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
İngiliz teknik adam onun için konuştu! Bright Osayi-Samuel'e yeşil ışık yaktı
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Fenerbahçe'nin milli ara sonrası yeni sözleşme görüşmeleri yapacağı Bright Osayi-Samuel'in adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

Nijeryalı futbolcu için gündeme gelen kulüplerden biri de Norwich City.

İngiliz teknik direktör Carlton Palmer, Osayi-Samuel'i Norwich'e olası transferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Palmer, Osayi-Samuel'in QPR'de kanat oyuncusu olduğunu ancak Fenerbahçe'de beke evrildiğini hatırlattı.

Nijeryalı sağ bekin enerjisine vurgu yapan İngiliz çalıştırıcı, "Osayi'yi transfer edebilirlerse bu Norwich için harika bir hamle olur" dedi.

Osayi-Samuel'in Türkiye'ye transfer olduğundan bu yana ligin zirvesi için mücadele ettiğini söyleyen Palmer, "Deneyimli, iki pozisyonda da oynayabiliyor. Bu Johannes Thorup (Norwich teknik direktörü) için iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Osayi'nin Norwich için harika bir transfer olacağını yineleyen İngiliz teknik adam, "Ancak transfer, oyuncu için ödeyecekleri paraya bağlı" şeklinde konuştu.

Osayi kalitesinde ve deneyimindeki futbolcuların Norwich'e yardımcı olacağını aktaran Palmer, Championship ekibinin yeterli kadro derinliğine sahip olmadığını bildirdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıkıp 371 dakika sahada kalan Osayi-Samuel, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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