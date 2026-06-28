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Spor

İngiliz yazardan Victor Osimhen açıklaması! ''Transfer mümkün değil''

Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı sık sık İngiliz ekibi Manchester United ile anılan başarılı golcü için Manchester Evening News yazarı Tyrone Marshall transferin imkansız olduğunu dile getirdi. İşte İngiliz yazarın transfer sözleri...

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 17:00 - Güncelleme:
İngiliz yazardan Victor Osimhen açıklaması! ''Transfer mümkün değil''
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

"TRANSFER İMKANSIZ"

Manchester Evening News yazarı Tyrone Marshall, sürekli olarak İngiliz ekibinin transfer gündemine gelen Victor Osimhen'in transferinin imkansız olduğunu dile getirdi.

"TRANSFER MÜMKÜN DEĞİL"

Marshall, Manchester United'ın hücum hattına takviye aradığını ancak Osimhen'in astronomik bonservisi ve Türkiye'de kazandığı maaşın yüksek olması nedeniyle Manchester United'a transfer olmasının mümkün olmadığını söyledi.

150 MİLYON EURO

Galatasaray, Manchester United ile birlikte Avrupa'nın önemli ekiplerinin de radarında olan Nijeryalı yıldızı Osimhen için kapıyı 150 milyon euro'dan açıyor.

GALATASARAY'IN PLANI

Osimhen için en az 150 milyon euro bekleyen Galatasaray, bu bedelin altında gelecek tekliflerde masaya oturmayacak. Galatasaray, 150 milyon euro teklif gelmesi durumunda Osimhen ile de görüşerek bu teklifi masaya yatıracak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da iki sezonda 74 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 59 gol attı ve 16 asist yaptı.

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