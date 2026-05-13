Bologna forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Jonathan Rowe için talipler artıyor.

GALATASARAY VE CHELSEA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Jonathan Rowe'a iki takımın ciddi ilgisi bulunuyor: Galatasaray ve Chelsea!

Galatasaray'ın, İngiliz oyuncuya Bologna'da kazandığı 1.5 milyon euro'luk ücretinin iki katından fazlasını teklif etmeye hazır olduğu yazıldı.

CHELSEA'DEN 40 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea de 23 yaşındaki futbolcu için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Chelsea'nin, Jonathan Rowe'u İngiltere'ye geri getirmek için 35 milyon sterlin (40 milyon euro) teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

KAVGA ETTİ VE TRANSFER OLDU!

Sezona Marsilya forması altında başlayan 23 yaşındaki Jonathan Rowe, Fransız ekibinde Adrien Rabiot ile soyunma odasında kavga etti ve ardından Bologna'ya 17 milyon euro karşılığında transfer oldu.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz oyuncu, Bologna'da ise dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Jonathan Rowe, Bologna forması altında 41 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.