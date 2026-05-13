İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4057
  • EURO
    53,2286
  • ALTIN
    6856.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz yıldız için dev yarış! Chelsea ve Galatasaray karşı karşıya
Spor

İngiliz yıldız için dev yarış! Chelsea ve Galatasaray karşı karşıya

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jonathan Rowe için Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, genç futbolcu için Bologna'ya 40 milyon euroya yakın bir teklif hazırladığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 20:05 - Güncelleme:
İngiliz yıldız için dev yarış! Chelsea ve Galatasaray karşı karşıya
ABONE OL

Bologna forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Jonathan Rowe için talipler artıyor.

GALATASARAY VE CHELSEA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Jonathan Rowe'a iki takımın ciddi ilgisi bulunuyor: Galatasaray ve Chelsea!

Galatasaray'ın, İngiliz oyuncuya Bologna'da kazandığı 1.5 milyon euro'luk ücretinin iki katından fazlasını teklif etmeye hazır olduğu yazıldı.

CHELSEA'DEN 40 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea de 23 yaşındaki futbolcu için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Chelsea'nin, Jonathan Rowe'u İngiltere'ye geri getirmek için 35 milyon sterlin (40 milyon euro) teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

KAVGA ETTİ VE TRANSFER OLDU!

Sezona Marsilya forması altında başlayan 23 yaşındaki Jonathan Rowe, Fransız ekibinde Adrien Rabiot ile soyunma odasında kavga etti ve ardından Bologna'ya 17 milyon euro karşılığında transfer oldu.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz oyuncu, Bologna'da ise dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Jonathan Rowe, Bologna forması altında 41 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.