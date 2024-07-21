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Spor

İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ta Chamberlain'in bileti kesildi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Alex Oxlade-Chamberlain için sürpriz bir karar aldı. İngiliz basını, yıldız oyuncu hakkındaki çarpıcı gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

21 Temmuz 2024 Pazar 23:10 - Güncelleme:
İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ta Chamberlain'in bileti kesildi
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Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden ve Beşiktaş'ta beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Oxlade-Chamberlain için siyah-beyazlı kulüpten karar çıktığı iddia edildi.

Chamberlain'in transferi hakkında İngiliz basınından iddia geldi.

BEŞİKTAŞ'IN CHAMBERLAIN PLANI

Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, oyuncunun maaşının büyük bölümünün karşılanması halinde Chamberlain'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz dönemde Premier Lig'ten kulüplerin Chamberlain'e talip olabileceği belirtilmişti.

İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Chamberlain toplam 1.424 dakika sahada kaldı.

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