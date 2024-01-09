Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertli takım, Manchester United'ın yıldızının peşine düştü.

KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak istiyor.

Haberde sarı lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in MANU kariyerinin sona erebileceği yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.

BU SEZON Kİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.