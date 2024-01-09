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Spor

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe, Anthony Martial için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladığı ileri sürüldü.

9 Ocak 2024 Salı 13:06 - Güncelleme:
İngilizler duyurdu! Fenerbahçe, Anthony Martial için harekete geçti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertli takım, Manchester United'ın yıldızının peşine düştü.

KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak istiyor.

Haberde sarı lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in MANU kariyerinin sona erebileceği yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.

BU SEZON Kİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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