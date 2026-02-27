Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3-0'ın rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'ya veda ederken maçın ardından İngiltere'de manşetler bu maç için atıldı.

İşte onlardan bazıları...

"GERİLİM DOLU ANLAR"

Independent: Forest, geçen hafta İstanbul'da oynanan ilk maçta aldığı 3-0'lık net galibiyetin ardından Türk takımına karşı işi bitirmiş gibi görünüyordu. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golle Fenerbahçe, City Ground'da 2-0 öne geçti ve Avrupa'nın en büyük geri dönüşlerinden birine imza atmaya yaklaştı. Ancak Callum Hudson-Odoi'nin ikinci yarıda attığı gol, maçı bitirdi. Nottingham bu sonuçla gerilim dolu anları atlatarak bir üst tura yükseldi.

"NADİR GÖRÜLEN BİR GALİBİYET"

Yahoo: Fenerbahçe, İngiltere'de nadir görülen 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Ancak geçen hafta oynanan play-off maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenilmesi nedeniyle Avrupa Ligi'nden elendi.

"PEREİRA'NIN TAKIMI ZORLU MAÇI ATLATTI"

Skysports: Vitor Pereira'nın takımı zorlu maçı atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. bir sonraki turda Real Betis veya FC Midtjylland ile karşılaşacaklar.

"KIL PAYI"

BBC: Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Kerem Aktürkoğlu'nun, ikinci yarıda penaltıdan attığı gol de dahil olmak üzere iki golü, ev sahibi ekibi ilk maçtaki 3-0'lık üstünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

"BALAYI DÖNEMİ BİTTİ"

Dailymail: Vitor Pereira'nın Nottingham Forest teknik direktörü olarak balayı dönemi tam olarak 225 dakika sürdü. Bu süre, ev sahibi taraftarların takımlarına duydukları öfkeyi göstermeleri için yeterli oldu.