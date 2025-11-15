Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'taki ve milli takımdaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Fabrizio Romano, bir Youtube kanalında Kenan Yıldız ile ilgili bilgilerini paylaştı.

Yıldız'ın pek çok takım tarafından takip edildiğini belirten Romano, "Premier League'in üst düzey kulüpleri Kenan Yıldız'ı yakından takip ediyor. Bu durum, Juventus'un oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamaması hâlinde yaz dönemi için gündemde olacak bir konu. Premier League kulüpleri, oyuncuyla ilgili temas kurmaya ve durumu araştırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Juventus'un, Kenan Yıldız'ı bırakmaya pek niyeti olmadığını belirten tecrübeli isim, "Juventus cephesine gelince, Kenan'ın temsilcileriyle görüşmeler sürüyor ancak şu anda finansal konularda hâlâ bir fark bulunuyor. Yıldız'ın sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor fakat Juventus için bu acil bir konu; büyük kulüplerin hamle yapmasını engellemek için ona daha iyi bir maaş vermek istiyorlar." dedi.