Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çeken Kosovalı futbolcu Milot Rashica ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİF GELDİ

27 yaşındaki oyuncuya İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın ilgi gösterdiği ve geçtiğimiz günlerde siyah beyazlılara resmi teklif yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu için Kartal'a 7 milyon Euro önerdiği belirtildi.

"YENİ SEZONDA BİZE LAZIM"

Oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan yönetimin, "Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz. Rashica da bizi bu hedefe götürebilecek önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Rashica'nın da "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum. Bu sezon yarışta geride kaldık ama yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyorum." dediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Norwich City'den kadroya katılan Rashica'nın Beşiktaş ile kontratı 2027'de bitecek.

6 GOLLÜK KATKI

Sezon başında Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Rashica ligde 18 maça çıkıp 4 gol, 2 asiste imza attı