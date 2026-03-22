  • İngilizler peşinde! Uğurcan Çakır'a yakın takip
İngilizler peşinde! Uğurcan Çakır'a yakın takip

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da büyük beğeni toplayan Uğurcan Çakır için sıcak bir gelişme yaşandı. Premier Lig'den 2 ekip, milli file bekçisini takibe başladı. İşte detaylar...

TRT Spor22 Mart 2026 Pazar 12:50
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurdu. Milli file bekçisi, ortaya koyduğu başarılı futbolla bu sezon takımın öne çıkan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmadı. Milli file bekçisi, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda yaptığı kurtarışlarla adın söz ettirdi.

AVRUPA'NIN GÖZÜ ÜSTÜNDE

Sezon başında 27,5 milyon euroya Trabzonspor'dan transfer edilen tecrübeli kaleci, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 19 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, 1710 dakika sahada kaldı. 14 kez topu ağlarından çıkaran 29 yaşındaki file bekçisi, 7 mücadelede de kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 karşılaşmaya da 11 başlayan Uğurcan, 1088 dakika süre buldu. Kalesinde 19 gol gören milli file bekçisi, Devler Ligi'nde 4 maçta da rakiplerine sevinme şansı tanımadı.

Uğurcan Çakır, 7,41'lik reyting ortalaması ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu itibariyle en yüksek reyting ortalamasına sahip üçüncü kaleci konumunda.

Tecrübeli kaleci ayrıca bu sezon Devler Ligi'nde 2 penaltı kurtaran tek kaleci olarak ön plana çıkıyor.

PREMİER LİG'DEN 2 TALİP

Uğurcan, Liverpool maçlarındaki performansıyla Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

