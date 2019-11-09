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İngilizler Seri'nin geri dönüşünün sinyalini verdi

İngiliz haber sitesindeki analizde; 'Seri’nin G.Saray’da sınırlı süre bulması onu Fulham’a erken dönüşün eşiğine getirdi. Fulham için Seri iyi bir seçenek olabilir' ifadeleri kullanıldı.

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AKŞAM
 
GALATASARAY’IN çok büyük umutlar ile İngiltere ekibi Fulham’dan kiraladığı Jean Michael Seri, şu ana kadar ortaya koyduğu kötü performansla Teknik Direktör Fatih Terim’i en büyük hayal kırıklığına uğratan isimlerin başında geliyor. İngiliz basını,  28 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu ile ilgili müthiş bir iddiada bulundu.  Soccersouls adlı spor internet sitesi Seri için detaylı bir analiz yaptı.  Yapılan analizde tecrübeli oyuncu ile ilgili şu tespitlerde bulunuldu:  “Deneyimli orta saha oyuncusunun SarıKırmızılı takımda sınırlı süre bulması Fulham’a erken dönüşün eşiğine getirdi.
 
PİYASA DEĞERİ AŞAĞI DÜŞÜYOR
 
Seri, Premier Lig standartlarında ücret alıyor. Bu geri dönüş kulübün kasasına yük bindirir. Ancak Premier Ligi hedefleyen Fulham için Seri iyi bir seçenek olabilir. Orta sahanın kalitesini yukarı çıkarır. Teknik Direktör Scott Parker için iyi bir silah olur. 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar bir kontratı var. Fulham kesinlikle kaliteli oyuncuyu  bir başka kulübe kiralık vermemeli. Bunun yerine bu oyuncuyu takım içinde kullanmalı. Analiz haberde; 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Seri’nin piyasa değerinin düşmeye başladığı da belirtildi.”

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