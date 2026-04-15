Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

28 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Manchester United ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, transferde mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

İngiliz devi, Altay Bayındır'ı 2023 yılında 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı.

Milli eldiven bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta görev yaparken, kalesinde 11 gol gördü.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.