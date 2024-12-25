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Spor

İngilizlerden Fenerbahçe için Rashford iddiası

Sezonun ikinci arasında ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatıp şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Manchester United'dan Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

25 Aralık 2024 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
İngilizlerden Fenerbahçe için Rashford iddiası
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Marcus Rashford'ın Manchester United ile bağları ara transfer döneminde kopabilir. Ruben Amorim'in takımın başına geçtiğinde İngiliz futbolcuya güvenini dile getirdiği ancak Rashford'un kötü formunun transfer ihtimalini günden güne güçlendirdiği aktarıldı.

TeamTalk'ta yer alan haberde, Manchester United'ın Rashford'ı satmak için özel bir çaba göstermediği ancak 50 ila 60 milyon sterlin arasında gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Paris Saint-Germain'in Rahsford için istekli olduğu fakat futbolcunun haftalık 300 bin sterlinden fazla maaş alması nedeniyle, Manchester United'ın talep ettiği bonservis ücretine çıkmak istemediği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin de Rashford'la ilgilenen kulüplerden biri olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcunun maaşı ve bonservisinin sarı-lacivertliler için oldukça pahalı olacağı ancak kiralama formülünün tercih edilebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ve maaşının bir kısmını karşılamayı kabul ederek Rashford'ı renklerine bağlayabileceği öne sürüldü.

Rashford'ın muhtemel ayrılığı durumunda ise Manchester United'ın hedefinde 3 isim var. Kırmızı Şeytanlar'ın listesinde Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams ve Karou Mitoma bulunuyor.

Öte yandan Manchester United'ın hedeflerinden birinin de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen olduğu ifade edildi. İngiliz devinin, 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Nijeryalı yıldızı, ocak ayında kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı yazıldı.

Jose Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Marcus Rashford, 125 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 28 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.

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