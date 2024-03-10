İngiliz ekibi Tottenham, Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura için scout gönderdi. Cezayirli oyuncuyu takip eden Ada temsilcileri, Fenerbahçeli yıldızdan da etkilendi.

İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu. Tottenhamlı yetkililer, Konferans Ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler.

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İngiliz ekibi, Union Saint-Gilloise maçının yanı sıra çeyrek final ve Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde de İsmail Yüksek'i canlı gözle takip edecek.

Teknik direktör Postecoglou'nun gelecek raporlara göre karar vereceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde Tottenham, yaz transfer döneminde İsmail için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.