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Spor

İngilizleri kendine hayran bıraktı! İsmail Yüksek için Türkiye'ye geliyorlar

Fenerbahçe- Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura'yı takip etmek için tribünde olan İngiliz devinin scoutları İsmail Yüksek'ten etkilendi. Milli yıldız için rapor hazırlayan Premier Lig ekibinin scoutları İsmail'i, yeniden izlemek için Türkiye'ye gelecek. İşte detaylar...

Fotomaç10 Mart 2024 Pazar 09:58 - Güncelleme:
İngilizleri kendine hayran bıraktı! İsmail Yüksek için Türkiye'ye geliyorlar
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İngiliz ekibi Tottenham, Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura için scout gönderdi. Cezayirli oyuncuyu takip eden Ada temsilcileri, Fenerbahçeli yıldızdan da etkilendi.

İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu. Tottenhamlı yetkililer, Konferans Ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler.

YER AYIRTILDI

İngiliz ekibi, Union Saint-Gilloise maçının yanı sıra çeyrek final ve Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde de İsmail Yüksek'i canlı gözle takip edecek.

Teknik direktör Postecoglou'nun gelecek raporlara göre karar vereceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde Tottenham, yaz transfer döneminde İsmail için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

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