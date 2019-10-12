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İngilizler’in Muriç aşkı

Tottenham, Napoli, Lazio ve Fiorentina’dan sonra Bournemout da Fenerbahçe’nin Kosovalı forvetini listeye ekledi. İngiliz ekibi Muriç’i M.United’ın istediği Wilson’ın yerine düşünüyor.

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F.BAHÇE’NİN sezon başı Ç Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç paylaşılamıyor. 25 yaşındaki Kosovalı forvet için gün geçmiyor ki dış basında transfer iddiası çıkmasın. Son olarak İngiliz basını, Bournemout’un Muriç’i devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson’ı, Romelo Lukaku’yu İnter’e satan Manchester United’a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi. Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriç’in Kırmızı Şeytanlar’ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu. Bu arada Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challande’nin Muriç’i 14 Ekim’deki KAradağ maçını düşünerek Cebelitarık ile oynanacak özel karşılaşmanın 11’ine almadığı bildirildi.

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