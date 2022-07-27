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Spor

İngiltere, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi

İngiltere, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde İsveç'i 4-0 yenerek finale yükseldi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) İsveç'i 4-0 yenen İngiltere, turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İngiltere'de düzenlenen turnuvanın ilk yarı final müsabakasında, ev sahibi İngiltere ile İsveç, Sheffield kentindeki Bramall Lane Stadı'nda karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren İngiltere, 34. dakikada Mead, 48. dakikada Bronze, 68. dakikada Russo ve 76. dakikada Kirby'nin ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Turnuvada üçüncü kez finale kalan ve ilk kupasını hedefleyen İngiltere'nin rakibi, yarın belli olacak. Turnuvanın diğer yarı final maçında Almanya ile Fransa, TSİ 22.00'de karşılaşacak.

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