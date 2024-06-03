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Spor

İngiltere, Bosna-Hersek'i ikinci yarı devirdi

İngiltere, düzenlenen hazırlık maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

3 Haziran 2024 Pazartesi 23:58 - Güncelleme:
İngiltere, Bosna-Hersek'i ikinci yarı devirdi
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EURO 2024 öncesi oynanan hazırlık maçında Gareth Soutgate'in ekibi İngiltere, evinde Sergej Barbarez'in yönetimindeki Bosna-Hersek'i 3-0 mağlup etti.

St James' Park'ta oynanan maçta İngiltere'nin gollerini 60. dakikada penaltıdan Cole Palmer, 85. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 89. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bosna-Hersek'te forma giyen Fenerbahçeli Edin Dzeko maçta süre almazken, Kasımpaşa'da forma giyen Haris Hajradinovic 90, Antalyaspor'da forma giyen Dario Saric 63, Ankaragücü'nde forma giyen Nihad Mujakic ise 16 dakika sahada kaldı.

İngiltere bir sonraki hazırlık maçında 7 Haziran Cuma günü İzlanda ile karşılaşacak ve EURO 2024 öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

Bosna-Hersek ise 9 Haziran Pazar günü İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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