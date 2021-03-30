30 Mart 2021 Salı 18:18 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 18:20

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Ozan Kabak'ın yanına bir Türk'ün daha transfer olacağını İngiltere basınında büyük yankı uyandırdı.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool, yaz transfer döneminde Leicester'den Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor. Liverpool'un yeni sezon öncesi stoper bölgesi için 5 kişilik bir transfer listesi hazırladığı ve listenin ilk sırasında Çağlar Söyüncü'nün olduğu belirtildi.

HAYRAN KALDILAR!



Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta Liverpool gözlemcileri tarafından izlendiği ve savunma bölgesinde Ozan Kabak ile uyumuna hayran kaldığı kaydedildi.

'OLDUKÇA ETKİLEYİCİ BİR STOPER'



Liverpool'un transferden sorumlu ismi Michael Edwards'ın Jürgen Klopp'a verdiği transfer raporunda Çağlar Söyüncü için 'Oldukça etkileyici bir stoper' değerlendirmelerinde bulunduğu açıklandı.

HAALAND İÇİN GELİP UĞURCAN ÇAKIR'I BEĞENMİŞLERDİ!

Liverpool gözlemcilerinin Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçta da bir başka Türk futbolcu Uğurcan Çakır'ı izlediği kaydedilmişti. İngiliz The Express gazetesinin haberine göre Norveç ile Türkiye arasındaki maçta Erling Haaland'ı izlemek için gelen Liverpool scout ekibi, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı.

Haaland için maça gelen Liverpool scout ekibinin Uğurcan'ın performansından çok etkilendiği ve yedek kaleci Adrian'ın yerine Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesi gerektiği hakkında rapor hazırladığı kaydedildi. Uğurcan Çakır, İngiltere'de Chelsea'nin de gündemine gelmiş ancak Chelsea, Edouard Mendy'i kadrosuna katmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberde Liverpool'un Milli kaleci için Trabzonspor'a 18-20 milyon euro bonservis ücreti teklif edebileceği belirtiliyor. Liverpool'da bu sezon takımın as kalecisi Alisson'un sakat olduğu dönemlerde kaleyi Adrian ve Caoimhin Kelleher korumuştu. Ancak her iki kaleci de bekleneni verememiş ve Jürgen Klopp'un ekibi ciddi puan kayıpları yaşamıştı. Öte yandan Uğurcan Çakır ile Liverpool'un dışında Leipzig ve Sevilla'nın da ilgilendiği iddia edildi. Uğurcan'ın EURO 2020'den sonra ise bonservis değerini daha çok arttırabileceği ve bu takımların turnuva öncesi başarılı kaleci için harekete geçecekleri yazıldı.