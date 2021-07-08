İngiltere-Danimarka maçına penaltı kararı damga vurdu

8 Temmuz 2021 Perşembe 00:55 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:55

Karşılaşmanın 102. dakikasında Sterling yerde kaldı ve hakem Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

Kararın ardından Danimarkalı futbolcular uzun süre itiraz etse de VAR'dan bir uyarı geldi ve penaltı atışı gerçekleşti.

Schmeichel penaltı atışını kurtarsa da Kane dönen topu tamamladı ve İngiltere'yi finale çıkaran golü kaydetti.

'PENALTI YOK'

Arsenal'in eski teknik direktörü Wenger, pozisyonla ilgili "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemediğini anlamadım" şeklinde yorum yaptı.

Hakem Makkelie'in bu kararı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.