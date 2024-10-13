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Spor

İngiltere deplasmanda rahat kazandı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İngiltere, Finlandiya deplasmanına konuk oldu. İngiltere, Helsingor'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

13 Ekim 2024 Pazar 21:29 - Güncelleme:
İngiltere deplasmanda rahat kazandı
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İngiltere, Finlandiya deplasmanına konuk oldu. İngiltere, Helsingor'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jack Grealish, 74. dakikada Trent Alexander Arnold ve 84. dakikada Declan Rice attı. Finlandiya'nın tek golü 87. dakikada Arttu Hoskonen'den geldi.

Uluslar Ligi'ndeki bir önceki maçta Yunanistan'a kaybeden İngiltere, bu maçı telafi etti ve puanını 9'a yükseltti. Finlandiya'nın grupta 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.

İngiltere, bir sonraki maç haftasında Yunanistan deplasmanına gidecek. Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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