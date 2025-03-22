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Spor

İngiltere evinde hata yapmadı

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Wembley'deki maçı İngiltere, 2-0'lık skorla kazandı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Myles Lewis-Skelly ve 77. dakikada Harry Kane attı.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
İngiltere evinde hata yapmadı
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Dünya Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Wembley'deki maçı İngiltere, 2-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Myles Lewis-Skelly ve 77. dakikada Harry Kane attı.

TARİHE GEÇEN GOL

Arnavutluk maçında fileleri havalandıran Myles Lewis-Skelly, Marcus Rashford'un[18 yaş 209 gün]rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]

İngiltere, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Arnavutluk'ta Rey Manaj ve Ernest Muçi, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonucun ardından İngiltere, gruplara 3 puanla başladı. Arnavutluk, ilk maçında puan alamadı.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Letonya ile karşılaşacak. Arnavutluk, evinde Andorra'yı konuk edecek.

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