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Spor

İngiltere evinde hata yapmadı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi. İngiltere, Wembley'de oynadığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi25 Mart 2025 Salı 01:18 - Güncelleme:
İngiltere evinde hata yapmadı
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi. İngiltere, Wembley'de oynadığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Reece James, 68. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Eberechi Eze attı.

Thomas Tuchel ile ikide iki yapan İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri'ne iki maçta 6 puanla başladı. Letonya, iki maç sonunda 3 puanda kaldı.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Letonya ise sahasında Arnavutluk'u (10 Haziran) konuk edecek.

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