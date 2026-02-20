Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması, İngiltere'de de ses getirdi. Ada basını, Nottingham Forest'ın turun kapısını araladığı belirterek manşetlerinde Vitor Pereira'yı öne çıkardılar.

İşte İngiltere'de atılan bazı manşetler:

"MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ"

BBC: Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi şık bir şekilde mağlup etti.

"DEĞİŞİKLİK İŞE YARADI"

Telegraph: Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değildi...

"3-0'LIK NET GALİBİYET"

Flashscore: Nottingham Forest, Vítor Pereira yönetimindeki ilk maçına, Portekizli teknik direktörün eski kulübü Fenerbahçe SK'ye karşı İstanbul'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi (UEFA) eleme turu play-off karşılaşmasında 3-0'lık net bir galibiyetle başladı.

Onefootball: Nottingham Forest, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek Avrupa Ligi son 16 turuna doğru dev bir adım attı ve Vitor Pereira'ya göreve mükemmel bir başlangıç sağladı.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Ahram: Vitor Pereira, Nottingham Forest teknik direktörü olarak göreve rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Perşembe günü Avrupa Ligi play-off'larının ilk ayağında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.