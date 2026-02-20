İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8608
  • EURO
    51,6041
  • ALTIN
    7049.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını konuşuyor! ''Pereira'dan rüya gibi başlangıç''
Spor

İngiltere, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını konuşuyor! ''Pereira'dan rüya gibi başlangıç''

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada basını, Vitor Pereira'nın yeni takımıyla yaptığı etkileyici başlangıcı manşetlerine taşıdı.

Akşam20 Şubat 2026 Cuma 08:13 - Güncelleme:
İngiltere, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını konuşuyor! ''Pereira'dan rüya gibi başlangıç''
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması, İngiltere'de de ses getirdi. Ada basını, Nottingham Forest'ın turun kapısını araladığı belirterek manşetlerinde Vitor Pereira'yı öne çıkardılar.

İşte İngiltere'de atılan bazı manşetler:

"MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ"

BBC: Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi şık bir şekilde mağlup etti.

"DEĞİŞİKLİK İŞE YARADI"

Telegraph: Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değildi...

"3-0'LIK NET GALİBİYET"

Flashscore: Nottingham Forest, Vítor Pereira yönetimindeki ilk maçına, Portekizli teknik direktörün eski kulübü Fenerbahçe SK'ye karşı İstanbul'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi (UEFA) eleme turu play-off karşılaşmasında 3-0'lık net bir galibiyetle başladı.

Onefootball: Nottingham Forest, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek Avrupa Ligi son 16 turuna doğru dev bir adım attı ve Vitor Pereira'ya göreve mükemmel bir başlangıç sağladı.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Ahram: Vitor Pereira, Nottingham Forest teknik direktörü olarak göreve rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Perşembe günü Avrupa Ligi play-off'larının ilk ayağında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.