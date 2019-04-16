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İngiltere Futbol Federasyonu, Paul Scholes'u bahis oynadığı gerekçesiyle suçlu buldu

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle eski yıldız futbolcu Paul Scholes'u suçlu buldu.

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Federasyondan yapılan açıklamada, Scholes'un 17 Ağustos 2015'ten 12 Ocak 2019'a kadar geçen süreçte 140 futbol maçına bahis oynadığı belirtildi.

Futbolu bırakmasının ardından İngiltere'nin alt lig takımlarından Oldham Athletic'de 31 gün teknik direktörlük yapan ve Salford City'nin yüzde 10'luk hissesine sahip olan Paul Scholes'un, "görevi kötüye kullanmaktan" suçlu bulunduğu ifade edildi.

Scholes'un, karara 26 Nisan'a kadar itiraz etme hakkı bulunuyor. Kararın kesinleşmesinin ardından verilecek ceza belli olacak.

Futbol kariyeri boyunca sadece Manchester United forması giyen ve 2013'te emekliye ayrılan 44 yaşındaki Scholes, 11 lig, 3 İngiltere Federasyon Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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