İngiltere gündem Chamberlain

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, The Guardian'da gündem oldu.

Chamberlain'in Beşiktaş'taki döneminin kaleme alan The Guardian, İngiliz futbolcunun sezon başında yüksek maaşı nedeniyle gönderilmek istendiğini ve kadro dışı kaldığını hatırlattı.

Chamberlain'in, Beşiktaş'ın bir önceki teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile hiç süre alamadığı kaydedilirken 31 yaşındaki futbolcunun, Hollandalı teknik adamın ayrılığı sonrası kadroya girmeye ve oynamaya başladığı belirtildi.

"CAN SİMİDİNİ DEĞERLENDİRDİ"

Deneyimli yıldızın, ocak ayında Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle farklı bir rolde de (Merkez orta saha) olsa sürekli oynamaya başladığı aktarıldı.

The Guardian'da yer alan haberde, Chamberlain için, "Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldı ancak yeni teknik direktörün verdiği can simidini değerlendirdi." ifadeleri yer aldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 14 maçta süre bulan Chamberlain, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.