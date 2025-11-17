İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

İngiltere, Harry Kane'in golleriyle Arnavutluk'u yendi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, Arnavutluk deplasmanında Harry Kane'in attığı iki golle 2-0 galip geldi. Konuk ekip, bu sonuçla grubu 24 puanla lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti.

17 Kasım 2025 Pazartesi 00:26
İngiltere, Harry Kane'in golleriyle Arnavutluk'u yendi
ABONE OL

İngiltere, Harry Kane'in dublesiyle kazandı

K Grubu'nu 24 puanla lider tamamlayan İngiltere, Arnavutluk deplasmanında Harry Kane'in golleriyle 2-0 kazanarak 2026 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti. Arnavutluk ise 14 puanla play-off biletini aldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında Arnavutluk sahasında İngiltere'yi ağırladı.

Air Albania Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 24 puanla grubu lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Arnavutluk ise 14 puanla play-off biletini kaptı.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MUHTEMEL RAKİBİ

Arnavutluk, 2026 Dünya Kupası play-off'unda milli takımımızın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

