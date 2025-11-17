İngiltere, Harry Kane'in golleriyle Arnavutluk'u yendi

Arnavutluk, 2026 Dünya Kupası play-off'unda milli takımımızın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
İngiltere, Harry Kane'in dublesiyle kazandı
K Grubu'nu 24 puanla lider tamamlayan İngiltere, Arnavutluk deplasmanında Harry Kane'in golleriyle 2-0 kazanarak 2026 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti. Arnavutluk ise 14 puanla play-off biletini aldı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında Arnavutluk sahasında İngiltere'yi ağırladı.
Air Albania Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti.
MİLLİ TAKIMIMIZIN MUHTEMEL RAKİBİ
Arnavutluk, 2026 Dünya Kupası play-off'unda milli takımımızın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.