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Spor

İngiltere, İrlanda'dan zaferle çıktı!

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında İngiltere, deplasmanda İrlanda'yı 2-0 mağlup etti.

7 Eylül 2024 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
İngiltere, İrlanda'dan zaferle çıktı!
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Lee Carsley'in yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Heimir Hallgrimsson'un ekibi İrlanda'yı 2-0 mağlup etti.

Aviva Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere'nin gollerini 11. dakikada Declan Rice ve 26. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Maç öncesinde İrlandalı taraftarlar, daha önce İrlanda alt yaş takımlarında forma giyen Declan Rice ve Jack Grealish için 'Yılanlar geri döndü' pankartı açarken, gollerin bu oyunculardan gelmesi dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere gruba 3 puanla başlarken, İrlanda gruba puansız başlamış oldu. Grubun bir sonraki maçında İngiltere evinde Finlandiya'yı konuk ederken, İrlanda deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

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