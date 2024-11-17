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Spor

İngiltere, İrlanda'yı farklı geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, konuk ettiği İrlanda'yı 5-0 yendi ve A Ligi'ne yükseldi.

17 Kasım 2024 Pazar 22:19 - Güncelleme:
İngiltere, İrlanda'yı farklı geçti
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta son maçlar oynandı. İngiltere, Wembley'de İrlanda'yı konuk etti. Ev sahibi, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 53'te penaltıdan Harry Kane, 55'te Anthony Gordon, 58'de Conor Gallagher, 76'da Jarrod Bowen ve 79'da Taylor Harwood-Bellis kaydetti.

İrlanda'da Laim Scales, 51. dakikada ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışında kaldı.

İNGİLTERE A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Bu galibiyetin ardından İngiltere, puanını 15'e çıkardı ve averajla grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

Grubun diğer maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve 15 puanla yükselme play-off'unda mücadele etme hakkı kazandı.

6 puanlı İrlanda, küme düşme play-off'una hak kazanırken puanı bulunmayan Finlandiya ise C Ligi'ne düştü.

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