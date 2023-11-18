İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere, Malta engelini iki golle geçti
Spor

İngiltere, Malta engelini iki golle geçti

EURP 2024 Elemeleri C Grubu maçında İngiltere evinde Malta'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 19'a yükseltti.

18 Kasım 2023 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:
İngiltere, Malta engelini iki golle geçti
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C grubu karşılaşmasında İngiltere ile Malta karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Enrico Pepe (K.K), 75. dakikada Harry Kane kaydetti.

EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen İngiltere, bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükseltti. Puanla tanışamayan Malta, grubun son sırasında kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İngiltere, Kuzey Makedonya deplasmanına gidecek. Malta ise tüm maçlarını oynayarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.