İngiltere, Malta engelini iki golle geçti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C grubu karşılaşmasında İngiltere ile Malta karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Enrico Pepe (K.K), 75. dakikada Harry Kane kaydetti.

EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen İngiltere, bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükseltti. Puanla tanışamayan Malta, grubun son sırasında kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İngiltere, Kuzey Makedonya deplasmanına gidecek. Malta ise tüm maçlarını oynayarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni tamamladı.