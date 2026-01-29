Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0'lık skorla boyun eğse de ilk 24'e kalmayı başardı.

Öte yandan karşılaşmaya yakından ilgi gösteren İngiliz basını da maçın son düdüğüyle beraber Manchester City-Galatasaray mücadelesini manşetlerine taşıdı.

İşte karşılaşmaya dair yapılan yorumlar:

TheSun: Pep Guardiola, Galatasaray karşısında alınan galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde iki ayaklı play-off karşılaşması oynamaktan başarıyla kurtuldu.

"CITY SON 16'YA YÜKSELDİ"

Theguardian: Erling Haaland ve Cherki'nin attığı gollerle Manchester City Galatasaray'ı yenerek son 16'ya yükseldi.

"GALATASARAY'I RAHAT GEÇTİLER"

BBC: Manchester City, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle play-off'lardan kurtuldu. Guardiola'nın takımı, Galatasaray'ı rahat bir şekilde geçerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize girmeyi başardı.

Cityxtra: Erling Haaland, Galatasaray karşısında attığı golle 5 maçlık gol atamama serisine de son vermiş oldu. City'nin doğrudan son 16'ya yükselmesi için kazanması gereken bir maçtı, öyle de oldu.

Manchestereveningnews: Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Galatasaray'ı rahat bir şekilde mağlup etti ve bu sonuçla doğrudan son 16 turuna yükseldi.