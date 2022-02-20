Ozan Kabak hüsrana uğradı! Kabus oldu

star.com.tr 20 Şubat 2022 Pazar 00:39 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 00:49

Milli stoper Ozan Kabak, Norwich City'de istediği forma şansını bir türlü bulamıyor. İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Liverpool'a 3-1 mağlup olan Norwich City'de Ozan Kabak, kadrodaydı ancak oynatılmadı. 21 yaşındaki savunmacı bu sezon yalnızca 10 maçta süre bulabildi.

OZAN KABAK, LIVERPOOL MAÇINDA DA OYNAMADI

Geçtiğimiz yaz aylarında Alman ekibi Schalke'nin Norwich City'e kiralık olarak gönderdiği Ozan Kabak, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynanan Liverpool maçını da yedek kulübesinde tamamladı.

OZAN KABAK'IN BİLEREK OYNATILMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında yer alan haberlerde, Ozan Kabak'ın kasten oynatılmıyor olabileceği belirtilmiş, oynatılmamasının sebebinin ise sözleşmedeki satın alma şartını devreye girmemesi için olabileceği ifade edilmişti.

SCHALKE 04 İLE 2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

21 yaşındaki milli stoperin Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04 ile olan sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Norwich City'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Alman ekibi Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde edemeyebilir.

İNGİLTERE KARNESİ

Ozan Kabak, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 10 resmi maçta süre aldı. 3 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçıran milli oyuncu son 7 maçın 3'ünde kadroya dahil edilmedi. 5 maçı ise yedek kulübesinde tamamlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligde sadece 9 maçta forma şansı buldu.