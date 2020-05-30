30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:40 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:40

Premier Lig maçları açık kanal BBC 1'den yayımlanacak

İngiltere Premier Lig'de sezon 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

Diğer spor müsabakalarının da 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacağını, bu konuda bir kılavuz hazırladıklarını ifade eden Kültür Bakanı Oliver Dowden, "Bekleme bitti. Canlı İngiliz sporu, kısa bir süre sonra güvenli ve dikkatli bir ortamda yeniden devam edecek" dedi.

Her spor branşının müsabakalara ne zaman başlayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Dowden, 17 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanacağını, bu maçlar arasında Liverpool-Everton karşılaşmasının da olacağını bildirdi.