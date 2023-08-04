İngiltere Süper Kupası Community Shield Tivibu Spor'da yayınlanacak

Türk Telekom'un dijital televizyon yayın platformu Tivibu, ada futbolunun devlerini ekrana getirmeye devam ediyor. Sezonu Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup'ta aldığı üç kupayla tamamlayan Manchester City ile son haftaya kadar mücadeleyi sürdürse de Guardiola'nın City'sinin gerisinde kalan Arsenal, İngiltere Süper Kupası Community Shield'da karşı karşıya geliyor. Kurallar gereği Premier Lig şampiyonu ve FA Cup şampiyonunun oynadığı Community Shield kupası, Manchester City'nin iki kupayı da müzesine götürmesi nedeniyle lig ikincisi Arsenal ile iki kupa sahibi Manchester City arasında oynanıyor. Manchester City ve Arsenal'in sezon öncesi ilk resmi maçı olan Community Shield mücadelesi 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'da sadece Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

ARSENAL'DE YOĞUN TRANSFER SEZONU

Geçtiğimiz sezonunun sürpriz takımı Arsenal, son haftaya kadar sürdürdüğü lig mücadelesinde bu sene mutlu sona ulaşmak istiyor. Arteta'nın öğrencileri, genç kadrosu ve dinamik oyunuyla 22/23 sezonunda önemli bir başarı sergilemiş ve Premier Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı. Gelecek sezon için kadrosuna önemli eklemeler yapan Londra ekibi West Ham'dan Declan Rice'ı, Chelsea'den Kai Havertz'i ve Ajax'tan Jurrien Timber'i kadrosuna katarak eksik bölgelere nokta transferler yaptı. Arsenal'de 6 sezon oynayan sevilen isim Xhaka'nın takımdan ayrılmasını ise birçok taraftarı üzüntüyle karşıladı.

CİTY, BİR SEZONDA ALINABİLECEK BÜTÜN KUPALARI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR

Rüya gibi bir sezonu geride bırakan Manchester'ın mavi tarafı City, tek sezonda aldığı üç kupaya bir tane daha ekleyerek bir sezonda alınabilecek bütün kupaları tamamlamayı hedefliyor. Uzun yılların ardından Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Pep Guardiola, City'li öğrencileriyle birlikte dörtte dört yaparak kupaya doymak istiyor. Premier Lig ve FA Cup'ı da müzesine götüren Manchester City, gelecek sezon öncesi rakiplerine gözdağı vereceği ilk resmi maçla sezona başlıyor.

İngiltere Süper Kupası Community Shield'da karşı karşıya gelecek Manchester City ve Arsenal'ın sezon öncesi ilk resmi maçında ilk düdük 6 Ağustos günü saat 18:00'da Wembley Stadı'nda çalacak.