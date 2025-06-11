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Spor

İngiltere, tarihinde bir ilki yaşadı!

Hazırlık maçında İngiltere, Senegal ile karşılaştı. Mücadele Senegal'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken İngilizler, tarihinde bir ilki yaşadı.

Haber Merkezi11 Haziran 2025 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
İngiltere, tarihinde bir ilki yaşadı!
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İngiltere, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadele Senegal'in 3-1'lik flaş galibiyetiyle sonuçlandı.

İngiltere'nin tek golünü Harry Kane kaydetti. Senegal'in golleri ise Sarr, Diarra ve Sabaly'den geldi.

İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine gelen Thomas Tuchel, 4. maçında ilk mağlubiyetini tattı. Alman teknik adam, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

TARİHİNDE İLK!

Öte yandan İngiltere Milli Takımı, tarihinde bir ilki yaşadı. İngilizler, bir Afrika ülkesinden aldığı ilk mağlubiyeti tattı.

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