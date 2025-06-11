İngiltere, tarihinde bir ilki yaşadı!

İngiltere, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadele Senegal'in 3-1'lik flaş galibiyetiyle sonuçlandı.
İngiltere'nin tek golünü Harry Kane kaydetti. Senegal'in golleri ise Sarr, Diarra ve Sabaly'den geldi.
İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine gelen Thomas Tuchel, 4. maçında ilk mağlubiyetini tattı. Alman teknik adam, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
TARİHİNDE İLK!
Öte yandan İngiltere Milli Takımı, tarihinde bir ilki yaşadı. İngilizler, bir Afrika ülkesinden aldığı ilk mağlubiyeti tattı.