AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:46

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.

Wolverhampton'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grupta 7 puanla 4. sırada yer alırken, lider İngiltere'nin 19 puanı bulunuyor.