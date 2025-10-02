1-0 kazanılan Alanyaspor maçında yaptığı 8 kurtarışla ön plana çıkan Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında da kaleye duvar ördü. İngiliz basını da yıldız kalecinin performansına vurgu yaptı. Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı: "29 yaşındaki Çakır yalnızca kalesini savunmakla kalmadı, aynı zamanda Galatasaray'ın tarihi anını getiren atağın başlangıcını yaptı. Ekitike'nin sert şutu, Çakır'ın ışık hızındaki refleksiyle durdu. Jacobs topu uzaklaştırdı, Barış Alper de pozisyonu zorlayarak penaltıyı kazandırdı. İşte dönüm noktası buydu.

SOĞUKKANLIYDI

İlk yarının sonlarına doğru Alman yıldız Wirtz'in sert şutuna yaptığı müthiş kurtarış adeta sihir gibiydi. İkinci yarının başında Jacobs'ın hatalı pası tehlikeye dönüşebilirdi ama Çakır, her zamanki soğukkanlılığıyla sorunu çözdü. Maç boyunca toplam dört kritik kurtarış yaptı. Alanyaspor maçındaki olağanüstü performansının ardından, son iki karşılaşmada kalesine gelen 12 şutu da çıkarmış oldu."