İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6209
  • EURO
    48,9697
  • ALTIN
    5173.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! ''Soğukkanlılığıyla sorunu çözdü''
Spor

İngiltere Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! ''Soğukkanlılığıyla sorunu çözdü''

Galatasaray'ın tarihi Liverpool zaferinde kaleci Uğurcan Çakır öne çıktı. Milli eldivenin sergilediği performans İngiltere'de de gündem oldu. İşte detaylar...

Akşam2 Ekim 2025 Perşembe 08:02 - Güncelleme:
İngiltere Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! ''Soğukkanlılığıyla sorunu çözdü''
ABONE OL

1-0 kazanılan Alanyaspor maçında yaptığı 8 kurtarışla ön plana çıkan Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında da kaleye duvar ördü. İngiliz basını da yıldız kalecinin performansına vurgu yaptı. Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı: "29 yaşındaki Çakır yalnızca kalesini savunmakla kalmadı, aynı zamanda Galatasaray'ın tarihi anını getiren atağın başlangıcını yaptı. Ekitike'nin sert şutu, Çakır'ın ışık hızındaki refleksiyle durdu. Jacobs topu uzaklaştırdı, Barış Alper de pozisyonu zorlayarak penaltıyı kazandırdı. İşte dönüm noktası buydu.

SOĞUKKANLIYDI

İlk yarının sonlarına doğru Alman yıldız Wirtz'in sert şutuna yaptığı müthiş kurtarış adeta sihir gibiydi. İkinci yarının başında Jacobs'ın hatalı pası tehlikeye dönüşebilirdi ama Çakır, her zamanki soğukkanlılığıyla sorunu çözdü. Maç boyunca toplam dört kritik kurtarış yaptı. Alanyaspor maçındaki olağanüstü performansının ardından, son iki karşılaşmada kalesine gelen 12 şutu da çıkarmış oldu."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.