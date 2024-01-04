İngiltere ve İspanya'da kupa arası Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolun zirvesini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Liglerin ikinci yarısı başlarken kupa için ara veren İngiltere ve İspanya'nın devleri bir üst tur için sahaya çıkıyor. 4 Ocak'ta Crystal Palace-Everton mücadelesi ile başlayacak olan Emirates FA Cup üçüncü tur maçları ve 6 Ocak'ta Lugo-Atletico Madrid mücadelesi ile başlayacak olan Copa Del Rey'in son 32 tur maçları Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

FA CUP'TA YOĞUN TAKVİM TİVİBU SPOR'DA



İngiltere Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve adanın en eski kupası Emirates FA Cup'da üçüncü tur maçları başlıyor. Kupada oynanacak 32 maç arasından merakla beklenen Arsenal-Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Premier Lig'in zirvesindeki mücadelelerini sürdüren iki takımdan biri için kupa serüveni bu turda son buluyor. 7 Ocak Pazar günü Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ilk düdük 19.30'da çalıyor. Arsenal-Liverpool FA Cup üçüncü tur maçı Güney Mergen'in anlatımıyla Tivibu Spor 1'den canlı izlenebiliyor.

İSPANYA KRAL KUPASI, COPA DEL REY'DE SON 32 TUR



İspanya Kral Kupası olarak da adlandırılan Copa Del Rey'in son 32 turunda yer alan devlerin maçları Tivibu Spor ile ekrana taşınıyor. Sezonun sürpriz takımı Girona, ikinci lig ekiplerinden Elche ile eşleşirken Real Madrid alt lig ekiplerinden Arandina ile karşılaşacak. Barcelona, Atletico Madrid daha birçok sevilen İspanyol takımlarının Copa Del Rey maçları Tivibu Spor'da seyircilerle buluşuyor. 6 Ocak ve 7 Ocak tarihlerinde canlı yayınlanacak olan Copa Del Rey'in son 32 turunun mücadeleleri Tivibu Spor kanallarından takip edilebiliyor.

Avrupa ve dünya futbolunun en sevilen ligleri Tivibu ile evlere gelirken Emirates FA Cup, Copa Del Rey gibi sevilen turnuvalar da Tivibu aracılığıyla seyircilerle buluşuyor. Bundesliga, Serie A, La Liga ve daha birçok sevilen futbol ligi Tivibu'da canlı yayınlanıyor.