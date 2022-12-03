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Spor

İngiltere ve Senegal son 8'e kalma mücadelesinde

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında yarın Senegal ile karşılaşacak.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
İngiltere ve Senegal son 8'e kalma mücadelesinde
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Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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