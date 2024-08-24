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Spor

İngiltere yolu gözüktü! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Transfer dönemi devam ederken Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan pek çok talibi olan sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresini İngilizler duyurdu. İşte detaylar...

24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
İngiltere yolu gözüktü! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi
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Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı 24 yaşındaki başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz sarı kırmızılı ekibin kasasını doldurmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın önemli liglerinden talipleri olan oyuncunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu. Barış Alper Yılmaz, Premier Ligi'n önemli kulüplerinden Aston Villa'ya gitmeye hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ ASTON VILLA YOLCUSU

Premier Lig'de Unai Emery sonrası başarılı bir çıkış yakalayan ve geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Aston Villa, Barış Alper Yılmaz'ı 4 yıllığına renklerine bağlamak için harekete geçti. Birmingham ekibi, Liverpool, Arsenal ve West Ham ile de adı geçen milli yıldız için sarı kırmızılıların istediği bonservis bedeline en çok yaklaşan takım konumunda bulunuyor.

İngiliz basını, Aston Villa'nın Baırş Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir teklif yapacağını aktardı. Sarı kırmızılıların, eksik bölgelere takviye amacıyla satışa onay vermesi ve 24 yaşındaki forvetten gelecek bonservis bedelini sol bek ve orta saha transferi için kullanması bekleniyor.

SEZONA TUTUK BAŞLADI

Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemde elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı kırmızılı formayı giydiği 4 maçta 305 dakika sahada kalırken yalnızca 1 gol üretebildi.

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