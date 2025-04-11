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Spor

İngiltere'de Altay Bayındır isyanı! ''Amorim neden onu kulübede tutuyor?''

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kaldı. United'da takımın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, yenilen 2 goldeki hatalarıyla karşılaşmaya damga vurdu. İngiliz futbolseverler, Onana ve teknik direktör Amorim'e isyan ederken, Altay Bayındır'ın artık kaleyi devralması gerektiğini belirttiler. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 11:01 - Güncelleme:
İngiltere'de Altay Bayındır isyanı! ''Amorim neden onu kulübede tutuyor?''
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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki ilk maçında deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibinin tartışılan kalecisi Andre Onana müsabakada yediği 2 golle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Maçın ardından İngiltere'de Onana topa tutulurken, taraftarlar Altay Bayındır'ın sezonun geri kalanında kaleyi devralmasını istedi.

İşte Altay Bayındır için yapılan yorumlardan bazıları:

"Altay Bayındır'ın bugün itibarıyla sezon sonuna kadar her maça ilk 11'de başlaması bekleniyor."

"Altay Bayındır haftaya başlamalı."

"Ruben Amorim, Onana ve Hojlund'dan daha iyi olan Altay Bayındır ve Zirkzee'yi neden kulübede tutuyor?"

Bu sezon Manchester United'da sadece 6 maçta görev alan Altay, 2 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

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