İngiltere'de Cristiano Ronaldo şaşkınlığı! Alex Ferguson öyle bir cevap verdi ki...

Star.com.tr 10 Aralık 2021 Cuma 09:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 09:24

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson, rüya takımı hakkında sorulan sorulara daha önceden isim vermeyen ünlü hoca sadece tek bir ismin ilk 11'de kesin olarak yer alabileceğini söyledi. Cristiano Ronaldo'nun ismini vermeyen Ferguson, Denis Irwin'in ismi verdi.

CRISTIANO RONALDO, CANTONA, ROONEY VEYA DAVİD BECKHAM DEĞİL...

Alex Ferguson İngiltere'de gündem olan konu hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Dürüst olmak gerekirse, Denis Irwin'in benim Manchester United kariyerimde takımdaki tek kesinlik olduğunu söyleyebilirim. Highbury Park'ta oynadığı bir maçta, sonuncusunda kötü bir pas yaptı ve Bergkamp geldi gol attı. Maçtan sonra medya yapması gerektiğini söyledi. Sir Alex Ferguson, The Sun'a verdiği demeçte, 'Eh, 10 yılda bir hata fena değil' dedim. İnanılmaz bir oyuncuydu."

Diğer kupaların yanı sıra, Irwin 12 sezonda Manchester United adına yedi şampiyonluk ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı.

RONALDO'NUN OLMAMASI ŞAŞIRTTI

36 yaşında Juventus'tan ayrıldıktan sonra Manchester United'a geri dönen ve Alex Ferguson'ın büyük katkısının olduğu bu transferde ünlü hocanın Ronaldo'yu tek bir isim olarak belirtmemesi şaşkınlıkla karşılandı.