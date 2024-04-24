İngiltere'de Erol Bulut rüzgarı

Championship'te 44'üncü hafta müsabakaları oynandı. Ligde haftanın teknik direktörü belli oldu.
EROL BULUT HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ!
Championship, Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'u haftanın teknik direktörü olarak seçti.
SOUTHAMPTON'I SON DAKİKADA YIKTI
Erol Bulut ve öğrencileri 44'üncü haftada evinde Southampton'ı ağırladı. Cardiff City, 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. Galibiyeti getiren golü 90+6'ıncı dakikada Ashford kaydetti.
EROL BULUT'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
2023/24 sezonunda Cardiff City'nin başında 48 maça çıkan Erol Bulut, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet alarak 1.42 puan ortalaması yakaladı.