Manchester United'ın, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Steaua Bükreş'i 2-0'lık skorla geçtiği maçta milli eldiven Altay Bayındır, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Maç baştan sona United'ın üstünlüğüyle geçerken Altay Bayındır, kalesine gelen pozisyonlarda da gole izin vermedi. Müsabakadan sonra United sosyal medya hesabından Altay'ın bir görseli paylaşılınca yer yerinden oynadı.

Taraftarlar paylaşılan postu yorum yağmuruna tuttu ve Altay Bayındır için harekete geçtiler.

İşte Altay Bayındır için yapılan bazı yorumlar:

"Eğer Onana gelecek maça ilk 11 başlarsa ben bittim"

"Diğer adamdan (Onana) açık ara daha iyi"

"Onana'yı nihayet yedek kulübesinde tutma zamanı"

"Harika bir kaleci! Premier Lig'de ilk 11 başlamayı hak ediyor"

Altay Bayındır bu sezon Manchester United formasıyla 6 resmi müsabakada kaleyi korurken, henüz Premier Lig'de forma şansı bulamadı.