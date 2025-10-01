Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'un 1-0'la geçtiği müsabaka İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Ada'daki birçok gazete, Galatasaray-Liverpool maçını manşetten verdi. İngiliz basını, Galatasaray-Liverpool maçını böyle gördü...

"SAĞIR EDİCİ ISLIK"

BBC: İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen Stadyumu'nda selamlayan 'Cehenneme Hoşgeldiniz' karşılaması yoktu ama yeni Rams Park Stadı da bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar düşmancaydı. Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı. Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı.

"YENİLGİ DAHA AĞIR OLABİLİRDİ"

Guardian: Galatasaray'ın golcüsü Osimhen ikinci yarının ilk dakikalarında iki şansı harcamasaydı yenilgi daha ağır olabilirdi. Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıklar geldi.

"LİVERPOOL İÇİN FELAKET"

Sky Sports: Galatasaray, Arne Slot'un takımı için felaket bir gece olan maçta Victor Osimhen'in ilk yarı penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Hollandalı teknik adam üst üste ikinci kez yenilgi aldı.

"AĞIR BİR YENİLGİ"

Mirror: Liverpool hafta sonu Crystal Palace'a karşı aldığı yenilginin ardından toparlanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Galatasaray rakibinin isteksizliğini sonuna kadar değerlendirerek İstanbul'da 1-0'lık tarihi bir galibiyete imza attı.