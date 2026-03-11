Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Galatasaray, lig aşamasında da karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın golünü Mario Lemina atarken Galatasaray, rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı.

Karşılaşmanın ardından İngiliz basını, mücadeleyi değerlendirirken stadyumdaki atmosfere dikkat çekti.

Athletic'te yer alan haberde maça ilişkin, "Arne Slot'un 100. maçı, Liverpool'un savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Pek çok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun küçük bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltaladı. Slot, Liverpool'un başında çıktığı 100. maçını kutladığı geceyi pek de güzel anılarla hatırlamayacak." ifadeleri yer aldı.

BBC'deki haberde ise maçın ardından, "Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'a oynayacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti. İstanbul'da coşkulu bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı ve Mario Lemina yedinci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı." ifadeleri yer aldı.

Times gazetesi, maçın ardından stadyumdaki atmosfere dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı, "Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu bu ürkütücü yer, şiddetiyle cehenneme benzetiliyor. Ev sahibi takım sanki fazladan yarım saniyeleri varmış gibi oynuyordu."

Maçtaki atmosferi ön plana çıkaran bir diğer gazete Guardian ise Liverpool-Galatasaray maçı için, "Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç bölümünde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez." denildi.

Sky Sports maçla ilgili haberinde, "Kırmızılar İstanbul'da yine zorlandı. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi ilk maçında avantaj elde etti. Liverpool, bu sezon ikinci kez İstanbul'dan eli boş döndü; Arne Slot'un takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mario Lemina maçın tek golünü attı. ifadeleri kullanıldı.

Daily Mail'in haberinde ise, "Arne Slot'un ekibi İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular. Liverpool oyuncularının kulakları, hayatlarında birçok kişinin yaşayacağı en korkutucu atmosferin baş döndürücü gürültüsünden sonra çınlamayı bıraktığında, kafalarının içinde onlara 'ucuz kurtuldunuz' diyen bir ses duyacak. İngiliz şampiyonu mağlup oldu ve önümüzdeki Anfield'da oynanacak rövanş maçında tek gollük farkı kapatmak için oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya. Galatasaray yakaladığı fırsatları değerlendirebilseydi, çeyrek finale giden yolları çok daha zor olabilirdi." denildi.

Bir diğer İngiliz gazetesi Telegraph maçın ardından, "Liverpool'un performansı, İstanbul'a yaptıkları ilk ziyaretten çok az ders çıkarttıklarını gösterdi. Bir kez daha bu zorlu deplasmandaki görevlerini yapamadılar. Liverpool daha fazla ilerlemek istiyorsa birkaç seviye yükselmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.