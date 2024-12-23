İngiltere'de gündem Vitor Pereira! ''Rüya gibi bir başlangıç''

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde ilk maçında çıktı.

Wolverhampton, Leicester City karşısında üç golle kazanıp bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti. Pereira'nın ekibinin gollerini Gonçalo Guedes, Rodrigo Gomes ve Matheus Cunha kaydetti.

Ligde kalma yarışında önemli bir galibiyet alan Wolverhampton'ın Vitor Pereira'yla çıktığı ilk maçı İngiliz basını değerlendirdi.

Athletic'te yer alan maç haberinin başlığı için "Vitor Pereira oyunculara motivasyonlarını geri verdi" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca, "Bir stoperleri yok ama orta saha oyuncuları, bek ve forvetler açısından Wolves kağıt üzerinde orta sıra seviyesinde." denildi.

Ayrıca şu ifadelere yer verildi, "Pereira için daha büyük sınavlar yaklaşıyor ancak şimdilik bu, hayal kırıklığına uğramış taraftarların Wolves'u geri kazanması için önemli bir adım gibi görünüyor, aynı şey oyuncuların da geç de olsa motivasyonlarını geri kazanmaları için de geçerli."

Telegraph'taki haberde ise mücadeleyle ilgili, "Bu , Wolves'un yeni teknik direktörü Vitor Pereira için rüya gibi bir başlangıçtı. Leicester defansı ve kalecisi Danny Ward'un ilk yarıdaki kabus gibi performansı, rakiplerine önemli bir galibiyeti tattırdı." denildi.

Wolverhampton'tan Leicester deplasmanındaki galibiyetine ilişkin BBC'deki maç yazısında, "Pereira'nın İngiltere macerası beklemeye değer" başlığı kullanıldı. Pereira'yla ilgili ayrıca, "Porto ile iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, sonunda İngiltere'de çalışma şansı buldu ancak bu kadar rahat bir başlangıç yapacağını tahmin etmemişti." ifadelerine yer verildi.

Guardian'daki haberde maç için, "Vitor Pereira'nın Wolverhampton'daki saltanatı Leicester City karşısında hızlı başladı." yorumu yapıldı.

VITOR PEREIRA NE DEDİ?

Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Vitor Pereira, "İyi hissettiriyor. Kısa bir çalışma süremiz vardı. Takımın oyunda yaptığı şey benim için bir sürprizdi. Gerçek ruhu, özgüveni gösterdik ve taktiksel olarak zeki olduğumuzu düşünüyorum. Maçtan önce oyunculara şunu söyledim, sonunda, sahada yaptığımız şeyden gurur duymalı ve taraftarlarımızı gururlandırmalıyız."