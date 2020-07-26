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Spor

İngiltere'de küme düşme hattı nefesleri kesti! Aston Villa ligde kaldı

Premier Lig son hafta maçlarında nefes kesen küme düşme mücadelesi yaşandı. Aston Villa, West Ham ile berabere kalınca ligde kaldı. Norwich'in ardında Watford ve Bournemouth Premier Lig'e veda etti.

26 Temmuz 2020 Pazar 20:15 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 20:15
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İngiltere Premier Lig'de son hafta Arsenal ile Watford karşı karşıya geldi. Arsenal'in maçı 3-2 kazanmasının ardından Watford küme düştü.

 A.VILLA LİGDE KALDI

Ayrıca Bournemouth, Everton'ı deplasmanda 3-1 yendi. Ancak Trezeguet'in formasını giydiği Aston Villa, West Ham ile berabere kalınca, Norwich ve Watford'un ardından küme düşen üçüncü takım Bournemouth oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. (p) ve 33. dakikada Pierre Aubameyang, 24. dakikada Kieran Tierney kaydetti. Watford'un golleri 43. dakikada (p) Troy Deeney ve 66. dakikada Arsenal'in eski golcüsü Danny Welbeck'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Arsenal, 56 puanla ligi 8. sırada bitirdi. Watford, 34 puanla küme düştü. Bournemouth da 34 puanla küme düşerken, Aston Villa ise 35 puana ligde kaldı.

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