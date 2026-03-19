Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0'lık şok edici bir skorla ayrılırken Avrupa defterini de kapattı. Mücadelenin ardından Liverpool-Galatasaray maçına dair İngiliz basınında çarpıcı manşetler atıldı. İşte onlardan bazıları...

"ANFIELD'DA BAHAR AKŞAMI"

Theguardian: Anfield'da ılık bir bahar akşamıydı. Salah'ın dönüşüyle taçlanan gol, Liverpool'u Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle çeyrek finallere taşıdı.

"KIRMIZILAR HER ŞEYİ TERSİNE ÇEVİRDİ"

Skysports: Liverpool, Galatasaray karşısında her şeyi tersine çevirdi ve çeyrek finalde PSG'nin rakibi oldu. Kırmızılar Anfield'da Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla turu geçti.

"KIRMIZILAR ÇEYREK FİNALE RAHAT YÜKSELDİ"

TNT Sports: Mohamed Salah'ın tarihi bir gol attığı akşamda Liverpool, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline rahatça yükseldi.

"GÖZ KAMAŞTIRICI PERFORMANS"

BBC: Liverpool, Galatasaray'ı dört golle mağlup ederek göz kamaştırıcı bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşma hakkı kazandı.

"SALAH TARİHE GEÇTİ"

TheSun: Liverpool'da Salah, şok edici penaltı kaçırmasının ardından tarihe geçti ve PSG ile rövanş maçına zemin hazırladı. Sonuç olarak, bu Arne Slot'un gerçekten ihtiyacı olan türden bir geceydi.