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Spor

İngiltere'de nefes kesen maç! PSG penaltılarda turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Fransız ekibi bu maçı 1-0 kazandı ve maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda ise Paris Saint-Germain turu geçen taraf oldu.

Haber Merkezi12 Mart 2025 Çarşamba 01:51 - Güncelleme:
İngiltere'de nefes kesen maç! PSG penaltılarda turladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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