UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.