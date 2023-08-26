Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan, 2023/24 sezonuna fırtına gibi bir giriş yaptı. Türk futbolcu, gösterdiği form grafiğiyle parmak ısırtıyor ve gol krallığına koşuyor.

HAT-TRİCK YAPTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

Turuncu Siyahlılar, Championship'in 2. haftasında sahasında taraftarı önünde S. Wednesday karşısında 4-1'lik galibiyete uzanırken milli futbolcu Ozan Tufan, yaptığı hat-trickle galibiyetin başkahramanı olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu; 45+5 (P), 58 ve 70. dakikalarda ağları ağları sarsarken Hull'un 4. golü 85'te Aaron Connolly'den gelmişti.

SKORER KİMLİĞİYLE ÖN PLANDA!

Hull City'nin yaz kampında oynadığı hazırlık maçlarında da skorer kimliğiyle ön plana çıkan Ozan Tufan'ın yaptığı hat-trick sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Hull City taraftarları, milli oyuncuyla ilgili övgü dolu tweetler atmışlardı. İngiliz ekibindeki ikinci sezonunu geçirirken başarılı orta saha, geçen sezon 44 karşılaşmada görev alarak 8 kez ağları sarsmayı başarmıştı. Ozan Tufan, ligin 4. haftasında oynadıkları Bristol maçında da gollerine devam etti ve gol krallığına göz kırptı.

OZAN TUFAN GOL KRALLIĞINA KOŞUYOR

İngiltere Championship'te Hull City, Championship'in 4. haftasında sahasında Bristol City'yi konuk etti. Mücadelenin 17 dakikasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City adına sahneye Türk yıldız Ozan Tufan çıktı. Tufan, mücadelenin 17. dakikasında attığı golle bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkarmış oldu. Ozan Tufan böylece bu sezon, oynadığı 4 maçta 4 gol atarak dikkat çekici bir performansa imza atıyor ve Championship'te şimdiden gol krallığına göz kırpıyor.

Hull City'de Ozan, mücadelenin 61. dakikasında yerini Denizlispor'un eski oyuncusu Estupinan'a bıraktı.