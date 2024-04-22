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Spor

İngiltere'de Ruben Amorim yarışı!

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, David Moyes ile yollarını ayırması halinde ismi Liverpool ile anılan teknik direktör Ruben Amorim'i takımın başına getirmek istiyor.

22 Nisan 2024 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
İngiltere'de Ruben Amorim yarışı!
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Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Liverpool ile adı geçen Amorim için West Ham United'ın da devreye girdiği belirtildi. The Athletic'te yer alan habere göre, West Ham United, David Moyes ile yollarını ayırması halinde göreve Amorim'i getirmek istiyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF AMORIM

İngiliz ekibinin, Moyes ile olası ayrılık durumunda Amorim'i öncelikli hedef olarak belirlediği ve Portekizli teknik adamla temasların olduğu kaydedildi.

Öte yandan West Ham United'da teknik direktörlük görevi için listedeki diğer adayın Julen Lopetegui olduğu ifade edildi.

MOYES'UN DURUMU

West Ham United'da kulübün mevcut teknik direktörü David Moyes'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Moyes, daha önce yaptığı açıklamada kulüple yeni sözleşme konusunda görüşeceklerini söylemişti. The Ahtletic'te yer alan habere göre, West Ham United, 60 yaşındaki teknik adam konusunda son kararını vermek için sezon sonunu bekleyecek.

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